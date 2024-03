Brutalo-Bande prügelte Mann ins Krankenhaus: Alle Alex-Schläger identifiziert

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten inzwischen alle Tatverdächtigen im Fall der Prügel-Attacke am Alexanderplatz vom 16. August 2022 gestellt werden.

Berlin - Die Tat liegt circa eineinhalb Jahre zurück, doch nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Sie fahndet nach vier jungen Männern, die einen damals 32-Jährigen am Alexanderplatz verprügelt haben sollen.

Hinweise richtet Ihr bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße in 10559 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-574134, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471100, per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

Erstmeldung 14. März, 16.24 Uhr. Update am 26. März, 17.43 Uhr.