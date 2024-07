Diebesgut im Kinderwagen versteckt: Wer kennt diese Frau?

Oranienburg - Mit einer dreisten Masche hat eine Frau Waren in einer Drogerie in Oranienburg ( Landkreis Oberhavel ) gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach der Ladendiebin.

Die Brandenburger Polizei sucht diese Frau. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat ereignete sich den Angaben nach bereits am 10. Oktober vergangenen Jahres gegen 13 Uhr in einer Rossmann-Filiale an der Fischerstraße.

Die Tatverdächtige nahm verschiedene Artikel aus den Regalen, druckte Fotos aus und versteckte das Diebesgut in einem Kinderwagen. Dann verließ sie das Geschäft, ohne die Waren im Gesamtwert von etwa 150 Euro zu bezahlen.

Bei ihrer Diebestour wurde die Frau von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit der Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: