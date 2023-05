Diebestour im Supermarkt: Polizei fahndet mit Foto

Wer kennt die beiden abgebildeten Täter? © Landespolizeiinspektion Erfurt

Eine Überwachungskamera filmte die beiden männlichen Personen, als sie am 19. Januar 2023, gegen 16 Uhr, in einem Erfurter Supermarkt in der Magdeburger Allee auf Beutezug gingen.

Sie stahlen Fleisch, weitere Nahrungs-Artikel und Drogerie-Waren im Wert von 150 Euro.