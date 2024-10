Mann stiehlt EC-Karte und hebt über 1000 Euro ab - Polizei bittet um Mithilfe!

Mit diesen Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kripo nach dem mutmaßlichen Täter. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, soll der Dieb am 8. Mai dieses Jahres die EC-Karte aus einem Geschäft in Babelsberg entwendet haben.

Gegen 10.32 Uhr desselben Tages hob er damit 1000 Euro Bargeld von einem Geldautomaten ab.

Kurz darauf tätigte er noch fünf weitere Zahlungen mit der Karte in verschiedenen Geschäften in Berlin.

Es entstand ein Verlust von rund 1600 Euro. Nun erhoffen sich die Beamten anhand von Fotos aus einer Überwachungskamera Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: