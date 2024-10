Drei Tage in Folge zugeschlagen! Wer erkennt diesen Langfinger?

Magdeburg - Ende Februar beklaute ein bislang unbekannter Mann ein Möbelhaus in der Magdeburger Neustadt. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Dieb.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht, nachdem er ein Möbelhaus beklaut hat. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Magdeburg

Die erste Tat beging der Unbekannte am 23. Februar im Poco-Möbelhaus in der Wasserkunststraße in Neue Neustadt. Dort ließ er einen Toaster, einen Kontaktgrill und eine Küchenmaschine mitgehen.

Als diese Tat unentdeckt blieb, schlug er am Folgetag gleich erneut zu und klaute eine Kaffeemaschine.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, mussten dann am 1. März eine Kabeltrommel, eine Lötstation, ein Steckschlüssel und ein Bit-Satz dran glauben.

Nun veröffentlichten die Beamten Fotos einer Überwachungskamera und bitten bei der Fahndung um Mithilfe der Bevölkerung.