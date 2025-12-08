770
Dreiste Geld-Diebin: Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben?
Fürstenberg/Havel - Die Kripo fahndet mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Frau, die offenbar unberechtigt einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben hat.
Laut der Polizei geschah die Tat am 17. Juli 2024 in einer Bankfiliale in der Brandenburger Straße in Fürstenberg (Landkreis Oberhavel).
Zuvor war einem 85-Jährigen die Karte gestohlen worden.
Bisher hatten die Ermittler keinen Erfolg bei ihrer Suche.
Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer kennt die Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?
Hinweise kannst Du an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 – 851-0 richten. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)