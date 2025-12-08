Dreiste Geld-Diebin: Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben?

Fürstenberg/Havel - Die Kripo fahndet mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Frau, die offenbar unberechtigt einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben hat.

Wer erkennt diese Frau und kann Hinweise geben? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut der Polizei geschah die Tat am 17. Juli 2024 in einer Bankfiliale in der Brandenburger Straße in Fürstenberg (Landkreis Oberhavel).

Zuvor war einem 85-Jährigen die Karte gestohlen worden.

Bisher hatten die Ermittler keinen Erfolg bei ihrer Suche.

Die Beamten wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer kennt die Frau oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

