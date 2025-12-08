Frecher Diebstahl: Dieser Mann stiehlt Geldbörse aus Auto und hebt Geld ab

Nauen - Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Nauen ( Landkreis Havelland ) einen Rucksack samt Bankkarte stahl und kurz darauf unbefugt Geld abhob.

Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? © Polizei Brandenburg

Am 12. Mai 2025 parkte ein Mann sein Auto in der Goethestraße am Bahnhof in Friesack.

Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr schlug der Dieb zu und stahl den Rucksack inklusive Geldbörse und Bankkarte aus dem Wagen.

Kurze Zeit später wurde mit der Karte Geld abgehoben.

Von dem Tatverdächtigen, der die Geldkarte unbefugt nutzte, fehlt immer noch jede Spur.

Die Ermittler wollen nun wissen: Wer kennt die Person auf dem Bild bzw. kann Hinweise zu deren Identität oder Aufenthaltsort geben?