Dreister Ladendiebstahl: Wer kennt die Verdächtigen?

Nach diesen drei mutmaßlichen Dieben fahndet die Polizei. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Polizeiangaben soll sich die Tat im August 2023 in einem Ladengeschäft am Märkischen Platz in Rathenow zugetragen haben.

Demzufolge sollen die Personen das Geschäft betreten und gemeinschaftlich mehrere Waren im Gesamtwert von circa 750 Euro entwendet haben.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen noch nicht identifiziert werden.

Daher veröffentlicht die Polizei Bilder der Gesuchten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erkennt Ihr die abgebildeten Personen oder könnt Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?