Täter hatten Kind dabei! Polizei fahndet nach flüchtigen Ladendieben
Halle (Saale) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Hallenser Supermarkt fahndet die Polizei nach den vier Tatverdächtigen - darunter ein Kind.
Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans spielte sich der Vorfall am Samstag um 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Hallenser Dieselstraße ab.
Demnach machten sich die vier Täter an den Regalen zu schaffen und erbeuteten somit Waren im Gesamtwert von circa 1000 Euro.
Als ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, nahm er die Verfolgung auf - welche jedoch damit endete, dass er auf dem Parkplatz von der Gruppe angegriffen und verletzt wurde.
Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter in einem weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Merseburger Straße.
Die flüchtigen männlichen Personen werden wie folgt beschrieben:
1. Person:
- circa 30 Jahre alt
- etwa 1,75 m groß
- mutmaßlich rumänischer Herkunft
- Vollbart
- schwarze Jacke, weiße Mütze, weißes T-Shirt
2. Person:
- circa 30 Jahre alt
- etwa 1,70 m groß
- mutmaßlich rumänischer Herkunft
- Kinnbart
- weiß/grau/schwarze Jacke, weißes T-Shirt, schwarze Hose, weiße Sneaker, schwarzes Basecap
3. Person:
- circa 10 Jahre alt
- mutmaßlich rumänischer Herkunft
- dunkle Haare
- schwarze Jacke, schwarze Hose
4. Person:
- circa 30 Jahre alt
- mutmaßlich rumänischer Herkunft
- Vollbart, dunkle Haare mit Mittelscheitel
- schwarze Jacke, dunkle Hose
Wer Hinweise zum Tatgeschehen, zu den beteiligten Personen oder zu dem Fluchtwagen hat, soll sich unter der Nummer 03452242000 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa