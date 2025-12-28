Täter hatten Kind dabei! Polizei fahndet nach flüchtigen Ladendieben

Halle (Saale) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Hallenser Supermarkt fahndet die Polizei nach den vier Tatverdächtigen - darunter ein Kind.

Die Polizei sucht nach mehreren Ladendieben. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans spielte sich der Vorfall am Samstag um 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Hallenser Dieselstraße ab.

Demnach machten sich die vier Täter an den Regalen zu schaffen und erbeuteten somit Waren im Gesamtwert von circa 1000 Euro.

Als ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, nahm er die Verfolgung auf - welche jedoch damit endete, dass er auf dem Parkplatz von der Gruppe angegriffen und verletzt wurde.

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter in einem weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Merseburger Straße.