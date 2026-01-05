Dreister EC-Karten-Betrug: Frauen scheitern bei misstrauischer Kassiererin

Luckenwalde - Die Kriminalpolizei fahndet aktuell nach zwei Frauen, die im Verdacht stehen, mit einer EC-Karte betrogen zu haben.

Wer erkennt diese Frauen? © Polizei Brandenburg

Mit einer offenbar gestohlenen EC-Karte tätigten zwei Frauen am 15. Mai 2025 einen Einkauf in Luckenwalde und versuchten mehrfach, weitere Zahlungen durchzuziehen.

Die Tatverdächtigen wollten Waren im Wert von fast 1000 Euro kaufen, bekamen letztlich jedoch nur Haushaltsartikel im Gesamtwert von unter 400 Euro.

Der Schaden hielt sich in Grenzen, weil das Geschäft bereits mehrfach Opfer ähnlicher Betrugsfälle geworden war.

Die Kassiererin wurde daher schnell misstrauisch und stellte bei der zweiten Kundin die Zahlung auf PIN-Eingabe um. Der erste Kauf wurde noch per Unterschrift bestätigt.

Als die Verkäuferin bemerkte, dass die Frau mehrfach keine korrekte PIN eingeben konnte, informierte sie die Polizei.