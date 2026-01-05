Dreister EC-Karten-Betrug: Frauen scheitern bei misstrauischer Kassiererin
Luckenwalde - Die Kriminalpolizei fahndet aktuell nach zwei Frauen, die im Verdacht stehen, mit einer EC-Karte betrogen zu haben.
Mit einer offenbar gestohlenen EC-Karte tätigten zwei Frauen am 15. Mai 2025 einen Einkauf in Luckenwalde und versuchten mehrfach, weitere Zahlungen durchzuziehen.
Die Tatverdächtigen wollten Waren im Wert von fast 1000 Euro kaufen, bekamen letztlich jedoch nur Haushaltsartikel im Gesamtwert von unter 400 Euro.
Der Schaden hielt sich in Grenzen, weil das Geschäft bereits mehrfach Opfer ähnlicher Betrugsfälle geworden war.
Die Kassiererin wurde daher schnell misstrauisch und stellte bei der zweiten Kundin die Zahlung auf PIN-Eingabe um. Der erste Kauf wurde noch per Unterschrift bestätigt.
Als die Verkäuferin bemerkte, dass die Frau mehrfach keine korrekte PIN eingeben konnte, informierte sie die Polizei.
Polizei bittet um Hinweise
Da die Ermittler keine der beiden Frauen ausfindig machen konnten, suchen sie nun mit zwei Bildern nach den Tatverdächtigen.
Die Frau auf dem Phantombild soll zwischen 39 und 43 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Sie hatte rote Haare, braune Augen und eine schlanke, sportliche Statur. Beide waren mit einem dunklen Audi A4 mit polnischem Kennzeichen unterwegs. In dem Wagen saß zudem ein Mann, zu dem keine nähere Beschreibung vorliegt.
Die Polizei möchte nun wissen: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming (unter Angabe der Fahndungsnummer 117-25) unter der Telefonnummer 03371-6000 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg