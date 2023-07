Duo geht mit Glasflasche auf 19-Jährige los: Wer kennt diese Männer?

Bonn - Nach einer Auseinandersetzung in einer S-Bahn und anschließenden Drohungen fahndet die Polizei aktuell öffentlich nach zwei mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Diese beiden Tatverdächtigen werden aktuell von der Polizei öffentlich gesucht. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Das Duo geriet am 24. September des vergangenen Jahres gegen 4 Uhr in der S23 in einen Streit mit zwei 19-Jährigen, teilte die Polizei mit.

Kurz nach einer Spuck-Attacke auf eines der Opfer stiegen die Männer allesamt an der Station Rheinbach aus. Dort bedrohten die Tatverdächtigen die 19-Jährigen mit einer Glasflasche.

Nur wenig später schlug einer der Störenfriede einem der 19-Jährigen brutal ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden.

Die Polizei kann die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Täter 1:

Circa 20 bis 30 Jahre alt

trug eine schwarze Steppjacke, einen schwarzen Pullover und schwarze Schuhe

mittelblondes Haar

leichte Geheimratsecken



Täter 2: