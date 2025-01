Duo soll Handys im Wert von mehr als 4000 Euro geklaut haben: Wer hat Hinweise?

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Brandenburg nach zwei mutmaßlichen Handy-Dieben. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Laut den Beamten sollen die zwei bislang Unbekannten am 7. September vergangenen Jahres gegen 15.45 Uhr einen Elektrofachmarkt in der Friedensstraße in Oranienburg betreten haben.

Dort sollen sie fünf Mobiltelefone, die am Verkaufstresen an Ladegeräten angeschlossen waren, geklaut haben.

Anschließend flüchtete das nun zur Fahndung ausgeschriebene Duo mit dem Diebesgut im Wert von rund 4000 Euro.

Einer der von Überwachungskameras gefilmten Männer trug zur Tatzeit ein weißes Shirt mit der schwarzen Aufschrift "real eyes realize real lies" auf der Rückseite und eine schwarze kurze Hose. Er hatte weiße Sneaker an und ein schwarzes Basecap auf.

Der zweite Tatverdächtige war komplett dunkel bekleidet. Sein Shirt hatte im Schulterbereich weiße Streifen. Auch er hatte ein schwarzes Basecap auf dem Kopf.