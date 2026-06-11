EC-Karte geklaut und Geld abgehoben: Wer kennt den Karohemd-Mann?

Finsterwalde - Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach einem mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger. Der Mann soll in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben.

Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, entwendete ein bislang unbekannter Mann am 24. Juli vergangenen Jahres zur Mittagszeit einer Frau beim Einkaufen die Geldbörse.

Im Anschluss wurde mit der EC-Karte der Bestohlenen mehrmals unberechtigt Bargeld an einem Sparkassenautomaten in Herzberg abgehoben. Der entstandene Schaden liegt nach Angaben der Polizei im vierstelligen Bereich.