200 Euro Beute aus Drogerie: Wer kennt dieses Diebes-Duo?

Hoppegarten - In einer Drogerie in Hoppegarten schlugen zwei mutmaßliche Ladendiebe zu. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach den Verdächtigen.

Wer erkennt diese mutmaßlichen Diebe? © Polizei Brandenburg

Die beiden sollen am 14. Oktober 2025 in einem Markt an der Mahlsdorfer Straße zugeschlagen haben. Dabei ließen sie den Angaben zufolge Waren im Gesamtwert von rund 200 Euro mitgehen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben Bilder einer Überwachungskamera ausgewertet, konnten die Tatverdächtigen bislang aber nicht identifizieren.

Der gesuchte Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt hatte er kurze dunkelblonde Haare.

Seine mutmaßliche Komplizin soll ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,55 bis 1,70 Meter groß sein. Sie hatte lange schwarze Haare.