Krimineller räumt nach perfider Masche Konto leer: Wer kennt diesen Betrüger?

Neuwied - Eine 76 Jahre alte Frau aus Neuwied ( Rheinland-Pfalz ) ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden. Das perfide Vorgehen endete mit einem finanziellen Schaden.

Nach diesem Mann fahndet derzeit die Kriminalpolizei Neuwied. © Kriminalinspektion Neuwied

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Seniorin am 16. Juni gegen 11.30 Uhr telefonisch von einem bislang unbekannten Mann kontaktiert.

Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und erschlich sich so das Vertrauen der Frau.

Kurz darauf erschien ein ihr unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift. Es gelang ihm, die Bankkarte der 76-Jährigen sowie die dazugehörige PIN zu erlangen.

Anschließend wurde nach Angaben der Polizei bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Zur Höhe des Betrags machte die Behörde keine Angaben.

Inzwischen ermittelt die Kriminalinspektion Neuwied und bittet um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen, von dem in der Bankfiliale Bildaufnahmen gemacht wurden.