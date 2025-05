EC-Karten-Dieb auf freiem Fuß: Polizei bittet um Hinweise

Diese Person hob mit einer geklauten EC-Karte unbefugt Geld ab. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat geschah am 10. Mai 2024 gegen 12.45 Uhr in einem Discountmarkt in der Klessener Straße in Friesack.

Dort habe eine Frau ihre Handtasche inklusive Portemonnaie an einen Einkaufswagen gehängt. Als diese an der Kasse stand, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der bislang Unbekannte einen unaufmerksamen Moment nutzte und das Portemonnaie entwendete.

Gegen 13.15 Uhr habe er dann Bargeld in Höhe von 1000 Euro an einem Geldautomaten in die Berliner Straße geholt.

Die Beamten wollen nun wissen: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?