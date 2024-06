EC-Karten-Dieb probiert es trotz Sperrung immer wieder: Wer kennt diesen Mann?

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Tatverdächtige das erste Mal am 29. Dezember 2023 in einem Supermarkt an der Schönower Straße in Teltow zu. Dort zahlte er einen Einkauf im Wert von mehr als 110 Euro mit der gestohlenen Karte.

Der Besitzerin wurde die ungewünschte Transaktion in ihrer Banking-App angezeigt, woraufhin sie die abhandengekommene EC-Karte sperren ließ.

Der mutmaßliche Betrüger ließ sich davon aber offenbar nicht entmutigen: Zwischen dem 30. Dezember und dem 5. Januar versuchte er noch insgesamt sieben weitere Male, mit der Karte Kleinbeträge von jeweils unter 50 Euro zu bezahlen - ohne Erfolg.

Da der Gesuchte bisher noch nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder einer Überwachungskamera, die den Tatverdächtigen zeigen. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.