Ehepaar belästigt und Mann verprügelt: U-Bahn-Schläger stellen sich

Die Polizei suchte nach drei Männern, die im März 2023 ein Ehepaar in einer U-Bahn belästigt und den Mann geschlagen haben sollen. Nun wurden sie ermittelt.

Von Thorben Gotthardt

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, konnte das gesuchte Trio identifiziert werden. Die Tatverdächtigen - zwei 20-Jährige und ein 23-Jähriger - stellten sich am Abend auf Polizeidienststellen in Berlin und Brandenburg. Die Ermittlungen dauern an.

Originalmeldung vom 27. Februar, 9.30 Uhr:

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach drei Tatverdächtigen, die im März 2023 ein Ehepaar in einer Berliner U-Bahn belästigt und den Mann geschlagen haben sollen.

Mit diesen Bildern suchte die Berliner Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage) Zu diesem Zweck hat die Behörde mehrere Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die mutmaßlichen Täter sollen Teil einer Gruppe von sechs bis acht jungen Männern gewesen sein, die am 26. März 2023 gegen 6.10 Uhr ein Ehepaar in einem Zug der U8 in Richtung Hermannstraße beleidigt und bedroht haben sollen, als der Mann das Fotografieren seiner Frau untersagt habe. Als das Paar den Waggon am Bahnhof Alexanderplatz verließ, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein, wobei dem 34 Jahre alten Mann auf dem Bahnsteig mehrfach von den drei Gesuchten ins Gesicht geschlagen worden sei. Er erlitt dadurch Verletzungen an Lippe und Nase. Erst beim Einschreiten eines Zeugen ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten gesammelt zurück in den Waggon, bevor der Zug weiterfuhr. Die Kriminalpolizei fragt, wer die abgebildeten jungen Männer kennt und Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen kann. Wer hat die Tat selbst beobachtet und kann Angaben dazu machen?