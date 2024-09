15.09.2024 19:41 Einen Tag nach Verschwinden: Justus (24) in Köln gesehen!

Seit Samstag ist der 24-jährige Justus aus Mülheim an der Ruhr verschwunden! Am Sonntag soll er in Köln gesehen worden sein. Wer kann der Polizei helfen?

Von Maurice Hossinger

Köln - Einen Tag nach dem Verschwinden von Justus (24) aus Mülheim an der Ruhr ist der körperlich und geistig eingeschränkte junge Mann in Köln gesehen worden. Justus ist samt Gehhilfe und in einem roten T-Shirt unterwegs. © Polizei Essen Den Angaben der Polizei zufolge soll der 24-Jährige gegen 13.30 Uhr am Kölner Hauptbahnhof und eine Stunde später am Ebertplatz unterwegs gewesen sein. Er hatte am Samstag seine Wohnung in der Liverpoolstraße gegen 13 Uhr verlassen, kam bis zum Samstagabend allerdings nicht wieder zurück. Noch am Samstagnachmittag hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass Justus gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs herumgelaufen sei. Wer den 24-Jährigen in Köln oder Umgebung gesehen hat soll sich bitte direkt bei den Kölner Beamten melden. Die nehmen Hinweise unter der 02018290 entgegen.

Titelfoto: Polizei Essen