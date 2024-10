Er hat Falschgeld in Umlauf gebracht: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe!

Potsdam - Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Mann, der Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll . Dazu hat die Behörde drei Bilder veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesen Bildern suchen die Beamten nach dem Verdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Ermittler am heutigen Donnerstag mitteilten, habe der bislang unbekannte Mann an einem Bankschalter in Stahnsdorf einen gefälschten 500-Euro-Schein eingereicht.

Der mutmaßliche Täter habe sich den Betrag in kleineren Scheinen auszahlen lassen. Als ein Mitarbeiter kurz darauf stutzig wurde, erklärte der Mann, dass er den 500-Euro-Schein aus einem Autoverkauf erhalten habe.

Wenig später fiel auf, dass es sich bei dem Schein um eine Fälschung handelte.

Bisher konnte der mutmaßliche Täter nicht ermittelt werden. Daher fahndet die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Gesuchten und fragt: