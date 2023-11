Er kam mit einem grünen Tretroller: Wer kennt diesen Backshop-Einbrecher?

Berlin - Nach einem Einbruch in einen Backshop in Berlin-Prenzlauerberg sucht die Polizei mit Fotos nach einem Verdächtigen.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin

Der Mann soll bereits am 2. Juli gegen 5.30 Uhr in die Back Lounge in der Hermann-Blankenstein-Straße gewaltsam eingedrungen sein, teilte die Behörde am Dienstag mit.

In dem Laden habe er die Räume durchsucht und eine größere Summe Bargeld aus der Kasse gestohlen sowie Lebensmittel entwendet, hieß es weiter. Zu Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Der Tatverdächtige hinterließ laut den Ermittlern einen grün lackierten Tretroller am Tatort.

Der Mann ist den Angaben zufolge schlank, hat kurze schwarze Haare und trägt einen Bart.

Zum Tatzeitpunkt hatte er eine schwarze Nike-Jogginghose und dunkelgraue Turnschuhe derselben Marke an. Zudem trug er eine schwarze Trainingsjacke.