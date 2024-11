15.11.2024 12:59 Er kannte das Versteck von Tresor-Schlüssel: Wer hat diesen Ladendieb gesehen?

Von Christoph Carsten

Ziesar - Dieser Langfinger wusste offenbar, was er tut: Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Ziesar (Potsdam-Mittelmark) fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann. Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Die Tat trug sich den Angaben nach am Dienstag, dem 27. Februar, gegen 8.30 Uhr im Edeka-Markt an der Schopsdorfer Chaussee zu. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Tatverdächtige allein das Geschäft und steuerte zielstrebig das zu dieser Zeit unbesetzte Mitarbeiterbüro an. Dort entnahm der Mann gezielt den versteckten Schlüssel zum Tresor und gelangte so an einen sogenannten "Safebag" mit Bargeld. Anschließend verließ der Unbekannte den Supermarkt mit seiner Beute. Die Ermittler gehen aufgrund des Vorgehens davon aus, dass der mutmaßliche Dieb Ortskenntnisse besaß. Fahndung Offenbar entführt! Fahndung nach Vater und seinen drei Kindern Bislang konnte die Identität des Gesuchten noch nicht festgestellt werden. Daher wendet sich die Kriminalpolizei jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera an die Bevölkerung. Der Tatverdächtige war mit den Örtlichkeiten offenbar vertraut. © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Habt Ihr Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten? Dann meldet Euch - mit Angabe der Fahndungsnummer (103-24) - unter der Telefonnummer 03381 560-0 bei der Polizei. Alternativ könnt Ihr auch das Formular im Netz nutzen, das es hier gibt: polbb.eu/Hinweis.

Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)