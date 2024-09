Er klaute Laptops aus Hotel: Polizei fahndet nach diesem Mann

Demnach soll er im Zeitraum vom 22. September 2023, 16 Uhr, bis 23. September 2023, 9 Uhr, in einem Veranstaltungsraum des Hotels in der Budapester Straße gleich mehre teure Geräte, darunter drei Notebooks, aber auch Mikrofone mitgehen lassen haben.

Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiabschnitt 28 in der Straße Alt-Moabit 145 in Berlin-Tiergarten, zu den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-228600, per E-Mail an Dir2A28AK@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.