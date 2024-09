Er machte Beute bei Rossmann: Wer kennt den mutmaßlichen Ladendieb?

Wittenberge - Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Wittenberge ( Prignitz ) fahndet die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen.

Mit diesem Bild fahndet die Brandenburger Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Rolf Vennenbernd/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Den Angaben nach trug sich die Tat am 8. Februar gegen 10.10 Uhr in einer Rossmann-Filiale an der Bahnstraße zu.

Dabei soll der Mann das Geschäft betreten und Waren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro eingesteckt haben. Dann verließ er den Drogeriemarkt, ohne zu bezahlen.

Bei dem Diebstahl wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit der Veröffentlichung des Bildes erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.