Er öffnete seine Lederhose: Mutmaßlicher S-Bahn-Grapscher stellt sich

München - Die Polizei hat einen Mann, der eine Frau in einer S-Bahn in München sexuell belästigt haben soll, gesucht.

Die Polizei suchte nach einem Vorfall in der S-Bahn nach einem Mann. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Behörde mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 22. September 2024 - also am zweiten Tag des Oktoberfests - gegen 5.31 Uhr. Den Angaben zufolge stieg der Mann am Haltepunkt Hackerbrücke in die S6 in Richtung Tutzing ein.

Während der Fahrt berührte und streichelte er demnach die Frau mit seiner Hand am bekleideten rechten Oberschenkel und unterhalb des Knies.

Als das Opfer sagte, dass sie das nicht möchte, begann der Angreifer zu masturbieren. Dabei öffnete er seine Lederhose und holte sein erigiertes Glied heraus. Die Frau stieg in Planegg aus.

Der Gesuchte hingegen blieb in der S-Bahn sitzen. Wo er ausstieg, ist entsprechend nicht bekannt.