Er schlug beim Pizza-Lieferdienst zu: Wer hat diesen Langfinger gesehen?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Demnach soll der Mann am 1. Oktober 2024 gegen 22 Uhr Bargeld aus der Kasse von "Call a Pizza" in der Arndtstraße in Kreuzberg gestohlen haben, teilten die Beamten am heutigen Mittwoch mit.



Laut Polizei ertappte ihn dabei ein Mitarbeiter des Ladens. Als der 35-Jährige den mutmaßlichen Täter an der Flucht hindern wollte, sei er mit einem kraftvollen Stoß in die Rippen weggeschubst worden.

Anschließend konnte der Verdächtige flüchten.

Die Kriminalpolizei fragt: