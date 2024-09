Er soll seine Ex in den Tod getrieben haben: Polizei fahndet nach Anouar Benjemia

Hamburg - Die Fahndung läuft! Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Anouar Benjemia. Der 32-Jährige soll seine Ex-Freundin Mitte August in Hamburg in den Tod getrieben haben.

Anouar Benjemia (32) soll seine Ex-Freundin Mitte August in Hamburg in den Tod getrieben haben. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um Mithilfe. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Die 36-Jährige sprang am 17. August gegen 16.25 Uhr von ihrem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schellingstraße (Eilbek) in die Tiefe.

Dabei zog sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen zu, an denen sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Im Laufe der anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau unmittelbar vor dem Sprung in der Wohnung eine körperliche Auseinandersetzung mit einer anderen Personen gehabt hatte.

In diesem Zuge geriet der Exfreund in den Fokus der Mordkommission. Anouar Benjemia wird verdächtigt, die 36-Jährige attackiert zu haben, woraufhin sie mutmaßlich aus Furcht vom Balkon sprang.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg hatten, suchen die Beamten nun in der Öffentlichkeit nach Benjemia.