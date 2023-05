Er stach mehrfach auf eine 26-Jährige ein: Wer kennt den Messer-Mann?

Es war eine brutale Tat, die sich am 28. Januar vor einem Wohnhaus an der Schierker Straße in Neukölln ereignete: Gegen 12.20 Uhr attackierte ein bislang unbekannter Täter eine 26-jährige Frau und fügte ihr mehrere Messerstiche zu.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0304664573410 und 0304664571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per Mail an dir5k34@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich zudem an jede andere Polizeidienststelle und an die Internetwache wenden.