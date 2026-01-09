Er verursachte Schaden von 5000 Euro: Polizei sucht diesen halbnackten Mann

Oranienburg - Die Brandenburger Kriminalpolizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der einen Automaten im Wert von mehreren Tausend Euro beschädigt haben soll.

Wer erkennt diesen halbnackten Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

In der Nacht vom 9. auf den 10. September 2025 hielt sich der Mann zwischen 23.30 und 0.20 Uhr in einem Automaten-Shop in der Bernauer Straße in Oranienburg auf und beschädigte dort eine Verkleidung.

So gelangte er hinter die Automaten und schaltete die Sicherung eines Geräts ein, das dadurch außer Betrieb gesetzt wurde.

Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Die bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos. Nun erhoffen sie sich Hinweise aus der Bevölkerung.