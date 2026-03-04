Kaffeediebe schlagen in Brandenburg zu: Wer kennt dieses Trio?

Putlitz - Die Brandenburger Polizei hofft nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in Putlitz (Landkreis Prignitz) auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am 6. November 2025 gegen 18.52 Uhr in einem Geschäft an der Straße Zur Burghofwiese.

Tatverdächtig sind zwei Frauen und ein Mann. Bei dem Diebstahl wurde das Trio von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Laut Polizei packten die Tatverdächtigen zunächst einen Einkaufswagen voll mit Kaffeepackungen. Dann lenkte der Mann die Kassiererin ab, während eine der Frauen das Diebesgut aus dem Laden schob.

Anschließend fuhren die Langfinger in einem silberfarbenen VW Passat Kombi davon. Da die Identität der Verdächtigen bislang noch nicht ermittelt werden konnte, veröffentlicht die Polizei jetzt die Überwachungsbilder.