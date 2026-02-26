Patient im Krankenhaus bestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Hennigsdorf - Ganz schön dreist: Ein Mann soll im Krankenhaus in Hennigsdorf ( Oberhavel ) einem Patienten die EC-Karte gestohlen haben. Die Polizei fahndet mit Überwachungsbildern nach dem mutmaßlichen Dieb.

Die Brandenburger Polizei bittet um Hinweise zur Identität dieses mutmaßlichen Diebes. © Polizei Brandenburg

Der Unbekannte soll am 17. Oktober 2025 zuerst die EC-Karte aus dem Zimmer des Patienten entwendet und sie anschließend in einem nahe gelegenen Supermarkt für Zahlungen verwendet haben.

Da der Tatverdächtige im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, bittet die Kriminalpolizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.