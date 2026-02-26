Patient im Krankenhaus bestohlen: Wer kennt diesen Mann?
Hennigsdorf - Ganz schön dreist: Ein Mann soll im Krankenhaus in Hennigsdorf (Oberhavel) einem Patienten die EC-Karte gestohlen haben. Die Polizei fahndet mit Überwachungsbildern nach dem mutmaßlichen Dieb.
Der Unbekannte soll am 17. Oktober 2025 zuerst die EC-Karte aus dem Zimmer des Patienten entwendet und sie anschließend in einem nahe gelegenen Supermarkt für Zahlungen verwendet haben.
Da der Tatverdächtige im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnte, bittet die Kriminalpolizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.
Zeugen, die den Mann auf den Bildern erkennen oder wissen, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03301 851-0 bei der Polizei zu melden. Auch Tipps über das polizeiliche Hinweisportal unter www.polizei.brandenburg.de sind willkommen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg