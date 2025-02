Er war aus Psychiatrie geflohen: Polizei nimmt 31-Jährigen Tage später fest

Die Öffentlichkeitsfahndung ist erfolgreich beendet. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann am Samstagabend am Hauptbahnhof in Berlin in Gewahrsam. Das teilte die Behörde am Sonntag mit. Er wurde dort in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Am Mittwochnachmittag hatten Mitarbeiter des Krankenhauses gemerkt, dass der 31-Jährige fehlte und die Polizei alarmiert.

Der Mann war einen Tag zuvor eingewiesen worden, weil er aufgrund psychischer Probleme eine Angestellte einer Drogerie mit einem Messer bedroht hatte.