Er wollte eine Halskette vom Hals reißen – Wer kennt diesen mutmaßlichen Angreifer?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler am heutigen Donnerstag bekannt gaben, ereignete sich die Tat kurz vor 15 Uhr am 30. Juli des vergangenen Jahres an der Bushaltestelle Märkisches Museum in der Wallstraße.

Der bislang Unbekannte ging auf einen 36-Jährigen zu, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Während der Unterhaltung soll der Tatverdächtige plötzlich an den Hals des Mannes gegriffen und versucht haben, ihm seine Kette vom Hals zu reißen.

Der Angreifer nutzte auch seine Füße, um den 36-Jährigen zu Boden zu bringen. Das Opfer machte jedoch mit lauten Hilferufen auf sich aufmerksam. Daraufhin entfernte sich der Täter ohne Beute.

Da der 36 Jahre alte Mann Verletzungen an seinem Oberkörper erlitt, sucht die Kripo nun nach dem Angreifer. Dazu wollen die Beamten von der Öffentlichkeit wissen: