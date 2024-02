Er wollte sie im Gebüsch wohl vergewaltigen: Wer kennt dieses Phantom?

Potsdam - In Potsdam ( Brandenburg ) ist es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 34-jährige Frau gekommen. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Täter. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war die Frau am 20. September vergangenen Jahres gegen 7 Uhr in Waldstadt II auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle Friedrich-Wolf-Straße/Ecke Heinrich-Mann-Allee.

In einem Wäldchen in der Nähe der Straße "Am Moosfenn" soll sie von dem Mann ins Gebüsch gezogen und mehrfach unsittlich berührt worden sein.

Die Frau habe sich dann selbstständig aus der Situation befreien können.

Der zur Fahndung ausgeschriebene Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 30 bis 40 Jahre alt

1,80 Meter bis 1,90 Meter groß

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, deutschsprachig ohne Akzent

schlank

ungepflegtes Erscheinungsbild

schulterlange, dunkelbraune Haare und Vollbart

hat zum Tatzeitpunkt stark nach Alkohol gerochen

trug einen dunkelbraunen Leder- oder Kunstledermantel

Die Polizei möchte wissen, wer die abgebildete Person kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.