Erwischt: Polizei schnappt mutmaßlichen Fahrraddieb!

Nach einem Fahrraddiebstahl in Leegebruch hat die Brandenburger Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Von Christoph Carsten

Nach einem Fahrraddiebstahl in Leegebruch hat die Brandenburger Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Die Fahndung ist damit beendet.

Erstmeldung am 18. März, 17.24 Uhr:

Leegebruch - Nach einem Fahrraddiebstahl in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) fahndet die Brandenburger Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Der bislang unbekannte Mann soll das Fahrrad am 23. August vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr vor einem Verbrauchermarkt gestohlen haben. Das Fahrrad wurde laut Polizei inzwischen gefunden. Die Identität des Diebes konnte jedoch im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden. Daher veröffentlicht die Kriminalpolizei jetzt Überwachungsbilder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.