Fahndung: Dieser schamlose Dieb stiehlt Parfüme aus einer Drogeriekette

Der mutmaßliche Täter wurde bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. © Polizei Brandenburg / Lino Mirgeler/dpa

Wie die Ermittler am heutigen Montag mitteilten, ereignete sich die Tat am 19. Oktober des vergangenen Jahres in der Filiale einer Drogeriekette in der Fischerstraße in Oranienburg.

Demnach soll der Tatverdächtige in der Parfümabteilung mehrere Duftwässer im Wert von rund 700 Euro in einen Einkaufsbeutel gepackt haben. Anschließend ging er aus dem Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Der mutmaßliche Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mittels des aufgezeichneten Bildes erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung.