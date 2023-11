Polizei Brandenburg sucht Tatverdächtige nach Ladendiebstahl

Falkensee - Mit zwei Fotos bittet die Polizei in Brandenburg die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ergreifung einer mutmaßlichen Ladendiebin.

Die junge Frau stahl gleich mehrere Kosmetikartikel. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei am heutigen Montagmittag mitteilte, soll die junge Frau am 3. Juli 2023 eine Drogeriekette in Falkensee betreten haben.

Im Geschäft versteckte die Frau demnach diverse Kosmetikartikel in ihrer Handtasche und verließ anschließend durch den Haupteingang das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Obwohl die elektronische Warensicherung Alarm auslöste, konnte die Täterin in unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei fragt: