Männer wollen Getränkemarkt ausrauben und werden ertappt - wer kennt sie?

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Brandenburger Polizei nach den drei Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat am 18. April des vergangenen Jahres in einem Getränkemarkt in Falkensee.

Demnach soll einer der Tatverdächtigen versucht haben, mit einem unbekannten Werkzeug die verschlossene Tür zu einem Mitarbeiterraum gewaltsam zu öffnen.

Die beiden Komplizen versuchten währenddessen, die anwesenden Mitarbeitenden des Ladens abzulenken.

Als eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete, wie sich der Mann an der Bürotür zu schaffen machte, sprach sie ihn an und brüllte, sodass der unbekannte Täter fluchtartig die Filiale verließ. Die zwei anderen Tatverdächtigen folgten ihm.