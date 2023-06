Fahndung nach Banküberfällen: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei sucht mit diesem Foto nach dem Täter. (Bildmontage) © Berliner Polizei

Der erste ereignete sich am 21. März 2022, als ein Mann um 12.10 Uhr in die Bankfiliale am Berliner Alexanderplatz ging und am Schalter die Angestellte verbal bedrohte.

Nachdem der Täter das Geld ausgehändigt bekommen hatte, flüchtete er zu Fuß in die Dircksenstraße in Richtung Grunerstraße.

Beim zweiten Überfall am 24. März 2022 fand alles sehr ähnlich statt. Ein 23-Jähriger ging um 17 Uhr in eine Bankfiliale am Alexanderplatz in Mitte und begab sich an den Kassenschalter. Auch dort forderte er verbal die Herausgabe von Bargeld. Die 52-jährige Angestellte zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drückte den Notschalter. Wenig später nahmen Beamte den Räuber fest.

Beide Taten scheinen wohl in Verbindung miteinander zu stehen - die Polizei veröffentlichte jetzt Fotos eines Mannes, der hinten dem Bankräuber stehen soll.

Die Kriminalpolizei fragt: