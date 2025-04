Fahndung nach bewaffnetem Raubüberfall auf Rewe-Markt: Wer ist dieser Mann?

Kassel/Grebenstein - Der Täter drohte mit einer Schusswaffe und entkam mit Bargeld und Gutscheinen: Nach einem Überfall auf den Rewe-Markt in der nordhessischen Kleinstadt Grebenstein bei Kassel fahndet die Polizei nach einem Mann mit dunklem Vollbart.

Die Polizei veröffentlichte zwei Bilder aus einer Überwachungskamera: Es geht um einen Überfall auf den Rewe-Markt in Grebenstein. © Montage: Polizeipräsidium Nordhessen

Der Raubüberfall ereignete sich bereits am 9. August 2024, wie die Polizei in Kassel am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach führten die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters, weshalb sich die Beamten nun für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden haben. Hierzu veröffentlichten sie zwei Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, welche den Räuber zeigen.

Der Unbekannte betrat am 9. August, gegen 21.45 Uhr, den Rewe-Markt in der Bahnhofstraße in Grebenstein und versteckte sich zunächst zwischen den Waren-Regalen.

Als gegen 22.30 Uhr die drei Mitarbeiterinnen des Markts in das Kassenbüro gingen, folgte der Räuber mit gezückter Schusswaffen, bedrohte die Frauen und verlangte Bargeld.

Seine Beute, zu der auch mehrere Wertgutscheine gehörten, verstaute der Mann in einem Jutebeutel und floh damit aus dem Supermarkt in Richtung der Straße "Steinerne Brücke". Die Mitarbeiterinnen des Rewe-Markts blieben unverletzt zurück.