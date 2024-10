04.10.2024 14:47 Fahndung nach Einbruchdiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Im Juli ist ein Mann in einem Ferienpark in Meisdorf bei Halberstadt im Landkreis Harz eingebrochen. Die Polizei geht jetzt mit Fotos an die Öffentlichkeit.

Von Robert Lilge

Halberstadt/Meisdorf - Die Polizei in Halberstadt (Landkreis Harz) sucht seit Mitte Juli nach einem Dieb. Weil bisherige Ermittlungen nicht erfolgreich waren, soll nun die Bevölkerung helfen. Wer ist dieser Mann? Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizeirevier Harz Bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli hat sich ein Unbekannter im Selketal in der Ortslage Meisdorf Zutritt zu einem Ferienpark verschafft. Dort habe er mehrere Gegenstände gestohlen, die zusammen einen Wert von 5000 Euro haben, teilten die Beamten mit. So wird der Gesuchte beschrieben:

50 bis 55 Jahre alt



etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß



vermutlich kurze Haare oder Glatze



blaue Weste



schwarze Softshelljacke



blaue Schirmmütze ohne Aufdruck



schwarze Stoffschuhe



rote Arbeitshandschuhe

Fahndung Kontrolleure von U-Bahn-Schwarzfahrer attackiert und verletzt So wird der Gesuchte beschrieben: Mit jetzt veröffentlichten Fotos erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat verhelfen. Die Polizei fragt konkret: "Wer kennt den auf den Bildern dargestellten Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?" Meldungen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz