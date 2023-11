Fahndung nach Schockanruf: Wer kennt diesen Mann?

Lüneburg - Nach mehreren Schockanrufen im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen fahndet die Polizei nach einem der mutmaßlichen Täter.

Das Phantombild zeigt den gesuchten Mann. © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Am 1. November hatten die Betrüger bei einer Seniorin in Reppenstedt mit ihrer perfiden Masche Erfolg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gaben sich die Täter bei der Frau telefonisch als Polizisten aus.

Sie behaupteten, dass eine Familienangehörige einen angeblich tödlichen Unfall verursacht habe. Die Masche ist immer die gleiche: Dem Familienmitglied drohe Haft, außer es werde eine hohe Kaution gezahlt. Das Zahlen einer Sicherheitsleistung ist in Deutschland übrigens sehr selten.

Die Seniorin glaubte dem Schwindel und übergab einem Betrüger im Umfeld ihrer Wohnung Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Von dem Mann konnte die Polizei eine Phantomzeichnung anfertigen, mit der nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.