Fahrrad-Diebe schlagen zu: Wer erkennt diese Männer?

Oranienburg - Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei Dieben, die offenbar ein Fahrrad von einem Privatgrundstück gestohlen haben sollen.

Die drei wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat geschah bereits am 18. August 2025 gegen 2.10 Uhr in der Hildegard-Busse-Straße in Oranienburg (Landkreis Oberhavel).

Zuerst zerstörten die Verdächtigen das Schloss, dann entkamen sie mit dem Fahrrad.

Die bisherige Fahndung nach den Männern blieb erfolglos.

Die Ermittler wollen nun wissen: Wer erkennt die Männer oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?