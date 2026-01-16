Fahrrad-Diebe schlagen zu: Wer erkennt diese Männer?
Oranienburg - Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei Dieben, die offenbar ein Fahrrad von einem Privatgrundstück gestohlen haben sollen.
Die Tat geschah bereits am 18. August 2025 gegen 2.10 Uhr in der Hildegard-Busse-Straße in Oranienburg (Landkreis Oberhavel).
Zuerst zerstörten die Verdächtigen das Schloss, dann entkamen sie mit dem Fahrrad.
Die bisherige Fahndung nach den Männern blieb erfolglos.
Die Ermittler wollen nun wissen: Wer erkennt die Männer oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?
Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-851-0 melden oder das Hinweisportal im Internet nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)