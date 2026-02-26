Sexuelle Belästigung eines Zehnjährigen: Verdächtiger geschnappt!

Nach neuen Hinweisen, die die Kripo zu der veröffentlichten Fahndung erhielt, ist der mutmaßliche Täter nun identifiziert worden.

Brandenburg an der Havel - Im November vergangenen Jahres soll es in einem Brandenburger Freizeitbad zu einem sexuellen Übergriff auf einen zehnjährigen Jungen gekommen sein. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Wer kann Hinweise zu dieser Person geben? © Arne Dedert/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat geschah am 5. November gegen 15.40 Uhr im Marienbad in der Sprengelstraße in Brandenburg an der Havel, wie die Polizei mitteilte.

Der bislang Unbekannte soll das Kind belästigt, an dessen Badehose gefasst und einen Kussversuch unternommen haben.

Dazu kam es nicht, da das Kind laut um Hilfe rief, Angehörige im Bad aufsuchte und diese das Schwimmbadpersonal informierten.

Mitarbeiter stellten den Mann zur Rede und warfen ihn kurz darauf aus dem Schwimmbad. Jetzt suchen die Ermittler mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.