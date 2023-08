Falscher Polizist knöpft Seniorin viel Geld ab: Wer erkennt den Mann?

Oldenburg - Wer erkennt ihn? Die Polizei sucht mithilfe eines Phantombilds nach einem Mann, der am 16. August eine ältere Dame in Oldenburg betrogen und um eine hohe Geldsumme erleichtert hat.

Das Phantombild zeigt einen Mann, der am 16. August eine ältere Frau in Oldenburg um viel Geld betrogen hat. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland

Wie die Beamten mitteilten, bekam die Frau aus Elsfleth am besagten Tag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der ihr von einem schweren Unfall ihres Enkels berichtete.

Dieser sei als Verursacher festgenommen worden, könne gegen Zahlung einer Kaution jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Seniorin fuhr daraufhin zu einer Bank, hob einen hohen Betrag ab und übergab diesen gegen 16 Uhr an einen Mann in der Moltkestraße in Oldenburg.

Der Gesuchte (siehe Phantombild) wird wie folgt beschrieben: