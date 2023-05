Frau auf A9 erschossen in Auto gefunden: Polizei sucht Zeugen, Belohnung ausgesetzt

Potsdam - Der Fall einer Frau, die am Abend des 10. Mai 2023 tot in einem Auto auf der A9 gefunden wurde , gibt Polizei und Staatsanwaltschaft weiter Rätsel auf.

Laut den Informationen eines kürzlich veröffentlichten Fahndungsplakats gab es zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr auf der A9 Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück einen Verkehrsunfall, in dessen Folge die Hyundai-Fahrerin auf dem Standstreifen erschossen wurde.

Über die Umstände des Vorfalls und die Identität des Opfers hüllt sich die Staatsanwaltschaft allerdings weiterhin aus ermittlungstaktischen Gründen in Schweigen und bestätigte die Bild-Informationen bislang nicht.

Eine Waffe habe nicht im Auto gelegen, weshalb die Behörde von einem Fremdverschulden ausgeht. In der näheren Umgebung sollen Patronenhülsen sichergestellt worden sein.

Demnach seien die Beamten gegen 19 Uhr zu dem Tatort auf der Autobahn gerufen worden. Der Hyundai soll in Fahrtrichtung Leipzig auf dem Seitenstreifen gestanden und Unfallspuren aufgewiesen haben.

Wie " Bild " berichtete, soll es sich bei der Toten um eine 40-jährige Mathelehrerin der Oberschule Brück (in Brandenburg ) handeln, die mit mehreren Schusswunden in dem Wagen aufgefunden worden sein soll.

Die Polizeidirektion West hat Fotos des Wagens veröffentlicht, in dem sich die Tat zugetragen hat. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weiter nach Zeugen und haben am gestrigen Mittwoch umfangreiche Verkehrskontrollen im Bereich des Tatorts auf der A9 durchgeführt.

Zu diesem Zweck wurde auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Potsdam eine Kontrollstelle in Fahrtrichtung Leipzig eingerichtet, an der alle durchfahrenden Fahrzeuge von Polizeikräften in Augenschein genommen und die Insassen zu möglichen Beobachtungen befragt wurden.

Zudem hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Die Mordkommission der Polizeidirektion West fragt, wer am 10. Mai 2023 zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück einen Verkehrsunfall oder ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen beobachtet hat.

Wer hat im besagten Zeitraum am Tatort Fahrzeuge oder Personen auf dem Standstreifen wahrgenommen oder die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug passiert und möglicherweise Aufnahmen mittels einer Dashcam, dem Smartphone oder anderen Aufzeichnungsgeräten gemacht und kann diese der Polizei zur Verfügung stellen?

Hinweise richtet Ihr bitte telefonisch unter der 0331 5508-2766 oder per E-Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de an die Mordkommission der Polizeidirektion West.