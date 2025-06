Frauen in Nagelstudio überfallen: Wer kennt dieses Brutalo-Duo?

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 3. August 2024 das Geschäft in der Zwischenebene des U-Bahnhofs Rathaus Steglitz in der Zeit von 20.09 bis 20.11 Uhr ausgeraubt zu haben.

Die gesuchten Männer sollen bei dem Überfall zwei Frauen verletzt haben. © Polizei Berlin (Bildmontage)

In der Folge wurden den Frauen die Handtaschen mitsamt ihrer Portemonnaies geklaut. Anschließend flüchteten die Räuber über den Busbahnhof am Rathaus Steglitz in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei fragt, wer die Gesuchten vor, während oder nach der Tat gesehen hat und Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen kann? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Männer oder weitere sachdienliche Hinweise geben?

Wenn Ihr der Polizei weiterhelfen könnt, dann meldet Euch beim Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473124 oder per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de.

Ihr könnt Euch aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.