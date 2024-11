Frauen sollen Fahrgäste im Bus brutal attackiert haben: Duo identifiziert

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, stellte sich eine 30-Jährige gegen 14 Uhr auf einer Polizeiwache und gab an, eine der beiden gesuchten Frauen zu sein. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte eine 28-Jährige als zweite Tatverdächtige identifiziert werden.

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, soll das Duo am 27. November vergangenen Jahres gegen 23 Uhr die beiden Frauen im BVG-Bus der Linie 256 in der Siegfriedstraße fremdenfeindlich angepöbelt und körperlich angegriffen haben.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof, unter der Telefonnummer 030/4664953461, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.