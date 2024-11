Frauen sollen Fahrgäste im Bus brutal attackiert haben: Wer kennt das Duo?

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, soll das Duo am 27. November vergangenen Jahres gegen 23 Uhr die beiden Frauen im BVG-Bus der Linie 256 in der Siegfriedstraße fremdenfeindlich angepöbelt und körperlich angegriffen haben.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt die abgebildeten Frauen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zu den Aufenthaltsorten der Unbekannten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof, unter der Telefonnummer 030/4664953461, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.