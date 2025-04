Mit Waffe Schuhladen in Neukölln ausgeraubt: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Angaben der Beamten soll der bislang unbekannte Mann am 25. Oktober vergangenen Jahres das Schuhgeschäft an der Gutschmidtstraße in Britz gegen 19 Uhr betreten haben.

Begleitet wurde der Gesuchte von einem weiteren Mann. Eine Überwachungskamera filmte das Geschehen.

Indem das Duo mit einer Schusswaffe und einem messerähnlichen Gegenstand gedroht haben soll, wurde ihm der Safe geöffnet.

Aus diesem nahmen die Unbekannten Bargeld, eine rote Box für Reserveschlüssel sowie eine Bankkarte. Dann flüchten die Tatverdächtigen mit der Beute durch die Notausgangstür in unbekannte Richtung.

Die Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: